Рахой согласится на инаугурацию только при достаточной поддержке

Лидер Народной партии Мариано Рахой не согласится вступать в должность премьера Испании 2 августа, если не получит достаточно поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь партии Рафаэль Эрнандо. По его словам, формирование правительства без согласия абсолютного большинства «не имеет большого смысла».

«Мы не собираемся устраивать цирковых номеров. Если 3 августа у нас не будет большинства в правительстве, мы вернемся к переговорам с другими политическими партиями, чтобы объяснить свою политическую позицию и принять своевременные решения», - сказал Эрнандо.

Первое голосование о вступлении Рахоя в должность премьер-министра состоится 2 и 3 августа. Если он не получит большинства голосов, то второй тур пройдет 5 августа. Пресс-секретарь Народной партии отметил, что переговоры с другими политическими партиями еще не начались и говорить о возможном соглашении с партией «Граждане» пока рано. Он также выразил надежду, что Испанская социалистическая рабочая партия пойдет на сотрудничество.