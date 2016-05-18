Рахой считает, что ему нет замены на посту премьера

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой полагает, что ему нет замены на посту главы правительства. «У меня нет преемника. Другое дело, что иногда это неплохо, не иметь преемника», - заявил он в интервью газете The Financial Times.

Политик выразил свое намерение продолжать быть лидером Народной партии. Он отметил, что чувствует себя "хорошо", "мотивирован" и готов к повторным выборам, который пройдут 26 июня. «Мне кажется, что в наши дни Испании нужен опытный политик», - сообщает Рахой, намекая, что в период, когда он находился у власти, Испания «избежала банкротства» и «создавала рабочие места».

Рахой на протяжении интервью критикует партию Podemos, которая, по его мнению, хочет вернуть общество в XIX век.

Его собственная партия «не коррумпированная», утверждает Рахой, хотя признает, что «были некоторые люди, которые сделали то, чего не должны были делать», но они «были вынуждены уйти».

Издание рассматривает его как лидера невыдающегося, с «отсутствием харизмы», отмечая, что его речи напоминают президента США Рональда Рейгана. «У меня немного общего с Рейганом», - отвечает Рахой, добавляя, что тот не был «плохим президентом».

Испании может грозить штраф от Еврокомиссии за несоблюдение уровня по дефициту бюджета, и Рахой, который обещал его сокращать, также обещает снизить налоги в случае победы на выборах, однако два этих намерения противоречат друг другу.