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          Новости Испании » Новости » Политика » Рахой считает бывших каталонских лидеров политически недееспособными

          Рахой считает бывших каталонских лидеров политически недееспособными

          12:05 15.11.2017

          Премьер-министр Испании Мариано Рахой считает, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и его заместитель Уриол Жункерас утратили политическую дееспособность, хотя в то же время они могут выдвинуть свои кандидатуры на выборах 21 декабря.

          В интервью радиостанции Cadena Cope Рахой заявил, что отправленное в отставку правительство Каталонии своими действиями очернило закон и принципы правового государства. По его мнению, отсутствие приверженности испанской конституции со стороны каталонских лидеров привело к введению в действие статьи 155, что не имело прецедентов в Испании.

          По словам главы правительства, после приостановки автономного статуса Каталонии, ситуация развивается в закономерном ключе, а каталонские чиновники сотрудничают с центральными властями. В то же время, премьер-министр отметил, что, несмотря на то, что этот шаг помог вернуть ситуацию в нормальное русло, он также привёл к определённым политическим последствиям.

          Рахой подчеркнул, что будут применяться необходимые меры для того, чтобы предотвратить победу сепаратистов на выборах 21 декабря. При этом он добавил что правительство «сделало свою работу», и настал «черёд народа», выразив надежду на высокую явку избирателей.

          В отношении кандидатов, Рахой заявил, что находящиеся на данный момент под стражей члены распущенного каталонского правительства имеют право выдвигать свои кандидатуры, однако, он отметил, что стоит принимать во внимание тот факт, что, в случае избрания, они не смогут выполнять свои функции, пребывая в тюрьме. Карлеса Пучдемона и Уриола Жункераса, а также других лидеров сепаратистов он назвал «политически недееспособными», после того как они обманули каталонцев.

          Рахой также прокомментировал недавние высказывания Пучдемона о поиске компромиссного решению, заявив, что подобные заявления стоило делать раньше, а также, что отметив, что предыдущие попытки переговоров с каталонским лидером были неплодотворными.

          Темы: Политика  Рахой Мариано

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