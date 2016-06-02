Рахой совместил утренние прогулки с предвыборной агитацией

Народная партия (PP) выпустила новую серию видеороликов под общим названием "Быстрая ходьба", посредством которой политическое объединение намерено познакомить общественность с самыми личными аспектами жизни своего председателя и кандидата Мариано Рахоя. Как сообщают информационные агентства Испании, для этого был выбран его любимый вид физической активности, с которой Рахой начинает каждое утро.

"Я всегда предпочитал ходьбу бегу. Быстрая ходьба – мой способ достижения целей. Когда ты не бежишь, у тебя меньше шансов споткнуться", - делится исполняющий обязанности премьер-министра в начале первого видео продолжительностью полторы минуты. Оно было снято в утренние часы в Бадахосе, который Рахой посетил в рамках предвыборной кампании. Политик прогулялся по парку у реки Гвадиана и мостам через нее. В кадре также "засветились" основные местные достопримечательности. О некоторых из них Рахой рассказал лично.

Как отмечают представители PP, в этой серии видео Рахой будет выходить на утренние прогулки по самым знаковым местам различных городов Испании, где планируются предвыборные мероприятия. "Вдали от микрофонов и камер лидер Народной партии поддерживает свою физическую и моральную форму", - говорят члены партии. По их словам, в ходе подобных поездок Рахой пользуется возможностью лично познакомиться с посещаемыми местами, "их природой, наследием и жителями, которые во время его прогулок делятся с ним своими идеями и заботами".