Рахой предложил социалистам сформировать коалиционное правительство

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Мариано Рахой предложил социалистической партии PSOE сформировать коалиционное правительство при условии, что лидирующая роль достанется возглавляемой им Народной партии (PP). "Это единственный жизнеспособный вариант из существующих на сегодняшний день", - заверил премьер.

С соответствующим предложением он выступил после того, как стало очевидно, что пакт PSOE с партиями Ciudadanos и Podemos с низкой долей вероятности станет реальным. Свою инициативу Рахой озвучил в рамках собрания PP в Барселоне, прошедшего под лозунгом "Пакт для укрепления институционального потенциала". Он заявил, что озвученный им сценарий – единственный способ избежать повторных выборов. "Наше предложение в силе, и, если PSOE захочет, мы готовы говорить о нем", - подчеркнул Рахой.

Он также отметил, что был бы рад присоединению Ciudadanos к коалиции, однако отметил, что в случае заключения соглашения между PP и PSOE голоса членов этой партии не сыграют решающей роли и правительство будет сформировано в любом случае.