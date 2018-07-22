Рахой попрощался с Народной партией

Днём позже Рахой официально покинул пост председателя партии. Его сменил на этой должности Пабло Касадо, обогнавший по количеству голосов свою соперницу Сорайю Саенс де Сантамария.

Рахой в выступлении перед однопартийцами подчеркнул, что «удаляется, но не уходит», пообещав сохранить верность Народной партии. Он также вспомнил о том, как пришёл в политику в 1977 году и как начал работу в аппарате председателя правительства 14 лет назад, отметив, что это время было лучшим в его политической жизни. Экс-глава правительства также поблагодарил соратников за поддержку и сотрудничество.

Представители Народной партии, со своей стороны, выразили благодарность Рахою за то, «что он сделал для Испании», а также назвали его «лучшим председателем правительства» страны.

Рахой заявил, что сегодняшняя Испания гораздо лучше, чем была в то время когда он пришёл в правительство, и отметил такие достижения своего кабинета как восстановление экономики и создание 2,8 млн рабочих мест после кризиса, предотвращение отделения Каталонии и роспуск ETA. С другой стороны, из уст политика прозвучала критика в адрес нынешнего руководства, которое, по его мнению, пришло к власти с помощью «заговора».