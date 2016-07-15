Рахой пообещал Франции поддержку в борьбе с терроризмом

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой предложил французским властям сотрудничество после «жестокой атаки» в Ницце. Он отметил, что нужно преследовать и наказывать террористов, а также подчеркнул, что «глобальная угроза» требует «всеобъемлющего и комплексного ответа».

«Сегодня мы чувствуем огромную боль, которая поразила наших соседей», - сказал Рахой в кратком официальном заявлении во дворце Монклоа. Он сообщил, что в субботу в 9:00 встретится с представителями Антитеррористического комитета. И.о. премьера подтвердил свою «искреннюю приверженность» Франции, назвав эту страну «партнером, союзником и другом». Он также выразил свою «поддержку и поощрение» президенту Франции Франсуа Олланду, который справляется с этим «террористически давлением с огромной силой духа». «Мы знаем, что никто не находится в полной безопасности от этих варваров», - подчеркнул Рахой.

Он поблагодарил за работу все испанские службы безопасности, которые ежедневно работают над оценкой и предотвращением террористической угрозы. И сообщил что безотлагательно проинформировал короля о событиях, произошедших в Ницце.

Рахой сказал, что среди жертв пока не обнаружено испанских граждан, и почтил память погибших минутой молчания. «Сегодня день глубокой боли для всех тех, кто уважает и любит жизнь и свободу. Наша память - с жертвами. Мы солидарны с нашими соседями, на которых было совершено нападение, и мы продолжим оказывать им поддержку», - сказал он.