Рахой поблагодарил испанского короля за службу народу

Глава испанского правительства Мариано Рахой опубликовал на своей странице в Твиттере поздравления в адрес короля Фелипе VI, которому исполнилось 50 лет, и выразил ему слова благодарности за «службу Испании».

В телевизионном интервью премьер-министр Испании также отметил роль монарха в разрешении каталонского кризиса и высокую значимость его обращения к народу в защиту единства, суверенитета, конституции и демократических ценностей. Он отметил, что Фелипе VI действовал рассудительно и разумно, а также продемонстрировал глубокую осведомлённость о ситуации.

В публикации в социальной сети Рахой добавил, что правительство продолжит совместную с испанской короной работу на благо всех испанцев.