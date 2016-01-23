Рахой отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера

Исполняющий обязанности главы испанского правительства Мариано Рахой отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра. С таким предложением к нему обратился в пятницу король Испании Фелипе, однако Рахой отклонил его.

По словам Рахоя, выдвижение его кандидатуры сейчас не имеет смысла, так как он не может в данный момент заручиться поддержкой необходимого большинства в парламенте. Впрочем, Рахой намерен продолжить работу над тем, чтобы набрать нужное число голосов, потому что уверен, что «так будет лучше для страны».

20 декабря 2015 года в Испании прошли выборы, по результатам которых партия Рахоя (Народная партия) одержала лишь формальную победу, не сумев получить большинства голосов, необходимого для формирования правительства. Договориться с другими партиями о коалиции «народникам» тоже пока не удалось.