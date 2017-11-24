Рахой обещает диалог с любым победителем на выборах в Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой пообещал вести диалог со всеми каталонскими партиями, которые одержат победу на выборах 21 декабря, предупредив при этом, что они будут обязаны соблюдать испанскую конституцию и не предпринимать новых попыток выхода из состава Испании.

На церемонии вручения почётных медалей и премий имени Карлеса Феррера Салата Рахой выступил с речью, в которой выразил оптимизм по поводу предстоящих выборов и надежду на то, что они помогут сгладить всплеск сепаратизма. Он подчеркнул, что Каталония «находится и будет находиться под защитой конституции и закона».

Глава правительства также указал на то, что кризис нанёс ущерб не только Каталонии и Испании, но и Европе в целом. При этом он отметил положительную роль правительства, которое, по его словам, смогло «своевременно среагировать с помощью инструментов правового государства».

Кроме того, в своём выступлении Рахой высказал слова благодарности каталонским предпринимателям и профсоюзам за их позицию и поддержку целостности страны.