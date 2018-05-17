Рахой и Торра договорились о встрече

Председатель правительства Испании Мариано Рахой и новый лидер каталонских сепаратистов Ким Торра выразили готовность провести встречу.
Торра, который готовится к формированию нового каталонского правительства, обратился к Рахою с предложением о встрече из Берлина, где он встречался с экс-главой автономной области Карлесом Пучдемоном.
Торра заявил, что «основная цель нового каталонского правительства заключается в том, чтобы предложить диалог испанскому правительству». Он призвал Рахоя самому назначить удобное время и место для проведения встречи.
Премьер-министр Испании ответил согласием на проведение встречи, но предупредил Торра о необходимости соблюдать закон, а также добавил, что Каталония не станет независимой республикой.Темы: Политика