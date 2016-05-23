Рахой готов сокращать бюджет Испании в угоду Брюсселю

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой пытается найти общий язык с представителями Еврокомиссии и избежать санкций в связи невыполнением Мадридом взятых на себя обязательств по сокращению дефицита бюджета. Брюссель пока не принял окончательного решения и у Испании еще есть шанс договориться. Штраф может составить 2,1 млрд евро.

Рахой отправил письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой не накладывать штраф, или хотя бы отложить его. В распоряжении газеты El Pais оказался этот документ, в котором Рахой обещает продолжить сокращения по всем статьям: "Во второй половине года, как только появится новое правительство, мы готовы принять дополнительные меры для достижения цели».

В своем письме Рахой отмечает, что основная вина в том, что бюджет недополучил средства в прошлом году, лежит на автономиях. Он предполагает, что необходимый объем средств помешали собрать местные выборы.

Рахой отмечает в письме, что "все действия, которые наблюдаются в последние четыре года", связаны не только с вопросами сокращения дефицита бюджета, они более комплексные. Он считает, что будет парадоксально, если страна, добившаяся прогресса во многих областях экономической политики, может стать первой, попавшей под санкции. В этом случае получится, что наказаны могут быть и страны, которые реформируют свою экономику, и те, которые этого не делают.

Политика больших сокращений, которую Рахой обещает Брюсселю, контрастирует с лозунгами его предвыборной программы, в которой он говорит о том, что проведенных в 2016-м году будет достаточно. Между тем, центральное правительство и автономии планируют сэкономить 4 миллиарда евро, в то время, как Брюссель просит 8.