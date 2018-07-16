Пучдемона выдадут Испании за растрату бюджетных средств

Верховный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольтейн дал добро на экстрадицию в Испанию бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, но исключительно по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств, а не в подстрекательстве к мятежу, как гласит ордер на арест, выданный испанскими властями.

Несмотря на представленную Испанией документацию, позиция немецкого суда по поводу обвинений в бунте не изменилась. В заявлении суда отмечается, что экстрадиция лидера сепаратистов по этой статье «недопустима» из-за отсутствия соответствующего «уровня насилия» в его действиях. В суде считают, что Пучдемон не был идейным вдохновителем насильственных действий 1 октября 2017 года, а также что он не преследовал цели отделения территории, а стремился добиться «новых переговоров» с испанским правительством.

С другой стороны, немецкий суд увидел состав преступления в направлении государственных средств на проведение незаконного референдума в Каталонии 1 октября.

Таким образом, суд отказал защите Пучдемона в прошении не выдавать политика Испании. Адвокаты аргументировали его тем, что экс-главе Каталонии не гарантируется справедливый суд в случае экстрадиции. Суд федеральной земли, в свою очередь, отметил, что имеет «бесконечную уверенность» в том, что испанская судебная система будет действовать в данном случае в рамках стандартов, ожидаемых от участника общеевропейского правового пространства, «основанного на ценностях».

Дата экстрадиции пока неизвестна. Её должна назначить прокуратура.

Адвокаты Пучдемона сообщили, что собираются обратиться в Конституционный суд Германии.