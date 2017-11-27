Пучдемон зовет Рахоя в Бельгию на переговоры по Каталонии

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон предложил испанскому премьер-министру Мариано Рахою обсудить будущее Каталонии. При этом, по мнению Пучдемона, переговоры следует проводить в Бельгии, где он находится в настоящее время.

В интервью немецкому радио Deutschlandfunk бывший председатель правительства Каталонии повторно заявил, что не признаёт применение 155 статьи Конституции в Каталонии, введение прямого управления в автономной области и объявление новых выборов. Кроме того, Пучдемон упрекнул главу испанского правительства в том, что своими действиями власти не только не решили проблему, но и ухудшили ситуацию. Пучдемон также вновь подтвердил, что не намерен просить политического убежища в Бельгии.

В ответ на предложение экс-президента женералитата пресс-секретарь испанского правительства, министр образования, культуры и спорта Иньиго Мендес-де-Виго заявил, что Пучдемону следует вести диалог не с Рахоем, а с кандидатом от Народной партии Хавьером Гарсия Альбиолем. Мендес-де-Виго также отметил, что во время такой встречи Пучдемон должен будет дать объяснения по поводу своих действий, которые привели Каталонию к «утрате престижа и репутации». Сам Альбиоль ранее также выступил с предложением встретиться с Пучдемоном в Брюсселе.