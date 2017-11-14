Пучдемон заявил, что никогда не считал независимость единственным выходом для Каталонии

Бывший глава Каталонии заявил, что всегда был открыт для «иных отношений с Испанией». Он подчеркнул, что на данный момент по-прежнему существует возможность достичь компромиссного решения без провозглашения независимости. Пучдемон также отметил, что, будучи сторонником независимости, он на протяжении 30 лет работал над тем, чтобы найти для Каталонии приемлемый формат существования в рамках Испании. Экс-председатель каталонского правительства заверил, что никогда не считал независимость Каталонии единственным выходом.

При этом Пучдемон обвинил в подъёме сепаратистского движения Народную партию, аннулировавшую автономный статус Каталонии.

Политик также прокомментировал проведение в регионе новых выборов. Он выразил готовность участвовать в них, при условии, что он будет представлять не одну партию, а коалицию, образованную с целью заблокировать применение статьи 155 и воспрепятствовать проведению процедуры, инициированной испанским правительством.

В ходе интервью Пучдемон также выступил с критикой реакции Европейского Союза на развитие событий в Каталонии. По его словам, стремление Каталонии к независимости не должно рассматриваться через призму националистических движений XX века и что речь не идёт о требовании признать национальную идентичность. По мнению Пучдемона, в Каталонии должно быть создано современное государство, в котором будут созданы условия для языкового многообразия.