Пучдемон сдался бельгийской полиции

Отстраненный от должности глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо беглых политиков сдались бельгийской полиции.

Как сообщают международные информагентства, каталонцы сами явились в полицейский участок, где были взяты под стражу. Позже они были перевезены к полицейском фургоне в здание прокуратуры в Брюсселе.

Пока Пучдемон и его соратники задержаны на 24 часа. За это время будет принято решение о дальнейшей мере пресечения.

Ранее Мадрид выдал международный ордер на арест каталонских политиков, которых в Испании обвиняют в неподчинении властям, мятеже, растрате госсредств и злоупотреблении служебным положением.