Пучдемон Санчесу: "Вы хотите похитить меня?"

Видео с соответствующим заявлением бежавший в Бельгию от испанского правосудия Пучдемон опубликовал во вторник в Twitter, сообщает ТАСС.

В понедельник в ходе телевизионных дебатов Санчес сказал, обращаясь к лидеру оппозиционной Народной партии Пабло Касадо: "У вас сбежал Пучдемон, и я обещаю здесь и сейчас вернуть его в Испанию, чтобы он понес ответственность перед испанским правосудием". При этом и.о. премьера не уточнил, каким образом намеревается выполнить свое обещание.

В ответ на этот комментарий Санчеса Пучдемон опубликовал видео, где говорит, что у и.о. главы кабмина есть только "два способа сдержать свое предвыборное обещание, и оба они незаконны". Первый способ, по утверждению экс-лидера Каталонии, заключается в том, чтобы "принимать решения судебных органов в Совете министров". Второй возможный вариант, по словам Пучдемона, связан с "похищением людей". "Вы хотите похитить меня?", - спросил он.