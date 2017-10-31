Пучдемон рассказал, при каких условиях вернется в Испанию

Пучдемон заявил, что приехал в столицу Европы, чтобы продолжать свою деятельность в «свободе и безопасности», сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что он и его команда будут «продолжать работу, несмотря на ограничения, наложенные на нас». Пучдемон подчеркнул, что согласен принять вызов, связанный с назначением новых региональных выборов на 21 декабря.

По мнению Пучдемона, Испания хочет, чтобы Каталония «отказалась от своего политического проекта». «Но они этого не добьются», — сказал он.

Экс-глава Каталонии добавил, что не пытается уйти от правосудия. В Бельгии он не намерен просить убежища, сказал он. Отвечая на вопрос журналистов, как долго он планирует оставаться в Бельгии, Пучдемон сказал: «До тех пор, пока мы посчитаем нужным. Ситуация развивается каждый день. Здесь у нас больше гарантий наших прав, и мы можем отсюда выполнять нашу работу».

«Если они всем нам, и мне в частности, смогут гарантировать справедливый и независимый процесс с разделением полномочий, как в большинстве европейских стран, если они гарантируют это, мы немедленно вернемся», — уточнил он.

«Я прошу каталонцев готовиться к долгому пути. Демократия станет основой нашей победы», — сказал Пучдемон.

В минувшую пятницу парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона. Несколько часов спустя власти Испании применили 155-ю статью Конституции, согласно которой в автономии вводится прямое правление, отправили в отставку региональное правительство во главе с Пучдемоном, распустили парламент и назначили новые выборы в регионе на 21 декабря. При этом власти Испании допустило участие Пучдемона в выборах главы автономии в декабре и предложило ему подготовиться к кампании.