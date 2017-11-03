Пучдемон потребовал освободить своих арестованных соратников

Находящийся в Брюсселе Карлес Пучдемон, отстраненный Мадридом от должности главы каталонского правительства, потребовал освободить бывших членов женералитета, помещенных под арест по решению суда в Мадриде.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитета Каталонии. Сам Пучдемон и еще несколько каталонских политиков не вернулись из Брюсселя, куда выехали ранее, и не явились на заседание суда.

"Как легитимный председатель (женералитета) я требую освобождения его советников", — заявил Пучдемон в эфире каталонского телеканала TV3. Экс-премьер назвал аресты каталонских политиков "тяжелейшим покушением на демократию и ударом по парламентским выборам в регионе в декабре".

Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление Мадрида в автономии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Источник: РИА Новости