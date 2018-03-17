Пучдемон показал дом, где заседает каталонское правительство в изгнании

Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон показал, как выглядит снаружи и внутри дом в бельгийском Ватерлоо, где работает «каталонское правительство в изгнании».

Площадь двухэтажного дома, получившего название «Дом республики», составляет 500 квадратных метров. По информации бельгийских СМИ, это здание предлагалось в аренду более чем за 4 тысячи евро в месяц. Дом обставлен без излишеств, но имеет достаточно пространства для проведения встреч с бывшими советниками Пучдемона Антони Комином, Люисом Пуигом и Меричель Серрет, которые также находятся в Бельгии, а также со сторонниками сепаратистов и журналистами.

Во время интервью изданию El Punt Avui Пучдемон показал разные помещения в доме, включая свой кабинет. В нёместь самое необходимое для работы, а также символичная урна для голосования, которая использовалась во время незаконного референдума в Каталонии 1 октября. В здании также есть зал заседаний, который украшают два флага: Каталонии и Евросоюза.

Пучдемон организовал в Бельгии «Свободное пространство Брюсселя» - структуру, которая должна представлять собой параллельное каталонское правительство, стремящееся к созданию независимой Каталонской республики. Предполагается, что она будет включать Ассамблею представителей – параллельный парламент Каталонии и Совет Республики, в состав которого должны войти члены трёх сепаратистских партий: «Вместе за Каталонию», Левой республиканской партии Каталонии и «Кандидатуры народного единства».