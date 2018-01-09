Пучдемон озадачил пользователей Instagram фотографией из Каталонии

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон опубликовал на своей странице в Instagram загадочный снимок. На фото изображён участок дороги в Кампродоне (Жирона), неподалёку от испанско-французской границы.

Бывший глава Каталонии с конца октября находился в Бельгии, чтобы избежать преследования со стороны испанских властей.

На фото, опубликованном в социальной сети, запечатлены два человека, шагающие по обочине трассы C-38, которая ведёт к границе с Францией, а вдали виднеется полицейский участок Кампродона. Пучдемон сопроводил снимок коротким комментарием на каталонском языке «Camins...», что означает «дороги».

Как сообщает агентство Europa Press, во избежание задержания на территории Испании Пучдемон собирался вернуться в страну в роли нового председателя каталонского правительства. Тем не менее, пока неизвестно, кто займёт эту должность.