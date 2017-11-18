Пучдемон обещает вернуться к переговорам с Мадридом и ЕС в случае победы на выборах

Пучдемон заявил, что в случае победы на предстоящих выборах в Каталонии 21 декабря, он намерен предложить главе правительства Испании Мариано Рахою и лидерам европейских стран открыть «новый этап диалога» по Каталонии.

В ходе интервью бывший глава Каталонии также выразил уверенность в том, что победу одержат сторонники независимости.

Кроме того, Пучдемон призвал Рахоя и европейских лидеров пояснить, признают ли они результаты выборов, если победу одержат сепаратисты, а также призвал их обсудить «реальность», в которой большинство каталонцев хотят независимости. Экс-президент Каталонии считает, что введение прямого управления в автономном сообществе ещё больше подталкивает Каталонию выйти из состава Испании.

По словам Пучдемона, проект Каталонской республики не получил развития потому, что ныне распущенное правительство хотело избежать насилия и произвести отделение от Испании демократическим путём. Несмотря на это, он заверил, что Каталония ещё может стать отдельным государством, поскольку этого хочет большинство.

В завершение интервью ведущий также пригласил на шоу Мариано Рахоя, чтобы тот представил своё видение каталонского кризиса.