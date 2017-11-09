Пучдемон: "Каталонский кризис закончится в международных судах"

Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, что кризис в регионе "закончится в международных судах", пишет The Local. В настоящее время опальный политик находится в Бельгии. Недавно Пучдемон сдался местной полиции в свете выдачи ордера на его арест испанской стороной, но вскоре был отпущен на свободу с минимальными ограничениями.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что все это закончится в международных судах, которые ранее уже подвергали критике действия Испании в других ситуациях", - заявил бывший региональный лидер в минувший вторник в ходе интервью радиостанции Catalunya Radio's. Пучдемон также признал, что он сам и члены его правительства прекрасно осознают, что могут оказаться за решеткой. "Конечно, мы готовы отправиться в тюрьму. Мы здесь, чтобы сделать свою работу", - отметил бывший председатель правительства.

"Никто не должен думать, что мы хотим избежать правосудия. Мы выступили добровольно, чтобы сделать определеннные заявления. Наше исчезновение было бы необъяснимым. Мы приехали в самое сердце Европы, и сейчас мир нас слушает", - подчеркнул Пучдемон.

Каталонский экс-политик находится в Бельгии с тех пор, как правительство Испании приняло решение о переводе региона под прямое управление центральной власти после одностороннего провозглашения независимости. Пучдемон отметил, что помнит о своих министрах, которые были помещены в тюрьму в ожидании суда. "Мы не забыли, в какой ситуации находятся наши коллеги, - подчеркнул лидер сепаратистов. – Наша деятельность здесь может помочь им. Испанское правительство готовило волну репрессий и насилия, ответственными за которую хотели назначить нас, и мы не могли этого допустить".