Пучдемон: «Если мы победим, Рахою придётся долго объясняться перед Европой»

Бывший председатель каталонского правительства и кандидат на переизбрание от партии JuntsxCat Карлес Пучдемон считает, что победа сторонников независимости Каталонии на выборах 21 декабря поставит премьер-министра Испании Мариано Рахоя перед необходимостью объясняться за свои действия.

В интервью порталу ElNacional.cat Пучдемон упомянул в контексте событий в Каталонии задержания, насилие, преследования, информационную войну и экономический кризис. Он также призвал центральные испанские власти уважать результаты предстоящих выборов и обрушился с критикой на такие органы как Конституционный суд, которые, по его мнению, могут принимать решения, независимо от воли народа.

Бывший глава Каталонии выразил готовность принять депутатский мандат, отметив, однако, что с точки зрения закона принятие таких полномочий за рубежом невозможно. Кроме того, он заявил, что, находясь в Бельгии, не сможет принимать участие в выборах 21 декабря или участвовать в дебатах с другими кандидатами.

При этом Пучдемон считает введение в действие статьи 155, в соответствии с которой были объявлены новые выборы, незаконным. По его мнению, такие меры используются испанским правительством для запугивания народа.