Пучдемон думает вернуться в Каталонии в багажнике

Бежавший в Бельгию экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обдумывает различные неординарные способы возвращения в Испанию, чтобы вступить в должность регионального лидера по итогам выборов в автономии. Об этом сообщила в среду газета ABC со ссылкой на окружение политика.

По ее информации, учитывая действующий ордер на арест Пучдемона на территории Испании, политик размышляет, каким образом он мог бы появиться в королевстве. Экс-глава Каталонии рассматривает возможность попасть в страну в багажнике автомобиля или же замаскировавшись под другого человека. Среди прочих идей есть якобы и такие, как проникнуть в Испанию по горам или спрятавшись на судне.

Пучдемон рассчитывает на помощь некоторых сотрудников каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра), которые, как он надеется, не запретят ему пройти в региональный парламент в день голосования по кандидатуре нового лидера автономии. При этом политик полагает, что в случае его утверждения на пост главы Каталонии власти Испании не осмелятся задержать и заключить его под стражу, а если и пойдут на такие меры, Европа их не поддержит.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона. После этого было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил каталонский парламент и назначил выборы в Каталонии. По их итогам три партии, выступающие за независимость автономии, получили в парламенте автономной области 70 кресел из 135. Больше всех мандатов среди сепаратистских партий завоевала коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Согласно регламенту регионального парламента, кандидат на пост лидера автономии должен лично явиться туда, чтобы представить свою программу.

Источник: ТАСС