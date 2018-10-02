Протестующие в Барселоне попытались штурмом взять здание парламента

1 октября - в годовщину референдума о независимости - на улицы каталонской столицы вышли около 180 тысяч человек. В руках у них были плакаты с надписями, призывающими к отделению региона от Испании. С утра митингующие заблокировали некоторые ключевые автобаны и железнодорожные пути. В частности, на вокзале Жироны были перекрыты железнодорожные пути на высокоскоростной линии AVE. В результате шесть поездов на линии Фигерас-Жирона-Барселона пришлось отменить, а пассажиров пересадили на поезда Rodalies и Regionales. Ещё два поезда следованием в Париж и Лион отправились с большой задержкой. Как сообщили в компании Renfe, протестующие вышли на железнодорожные пути около 06:45. К 9:30 акция завершилась и движение на линии Фигерас-Жирона-Барселона было полностью восстановлено. В каталонской полиции отметили, что участники акции покинули железнодорожные пути добровольно и никто из них задержан не был.

А вечером в Барселоне произошли стычки между протестущими и полицией.

Около парламента митингующим удалось прорвать оцепление и приблизиться к зданию. Были попытки возвести баррикады и спровоцировать серьезное уличное противостояние. В сторону сотрудников правопорядка летели камни и бутылки. Со стороны полицейских в ход шли дубинки.

Беспорядки прошли и в других городах Каталонии: Таррагоне, Лериде и Жироне, где митингующие жгли испанские флаги.