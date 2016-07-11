Привет-пока. Обама уделил 10 минут испанским политикам

Встреча проходила на военном аэродроме в Торрехон-де-Ардос в Мадриде, откуда Обама улетел на ключевую натовскую базу в Европе, расположенную в Роте (Кадис). В 16:20 американский президент прибыл на аэродром, где его уже целый час ждали Педро Санчес (социалистическая партия), Пабло Иглесиас (Podemos) и Алберт Ривера (Ciudadanos). Обама перебросился с ними парой фраз, сфотографировался и улетел в Роту в 16:30.

Изначально планировалось, что президент США уделит каждому политику по 10 минут.