Президент Мексики ждёт извинений от властей Испании за конкисту

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ждёт от властей Испании извинений за ущемление коренного населения Латинской Америки в ходе колонизации континента. И еще потребовал вернуть корону Монтесумы из Венского музея.
Он напомнил про письмо, которое отправил королю Испании Фелипе и на которое ждет ответ. «Поднялась полемика, и сейчас мы эту тему не трогаем, но не забываем. Мы считаем, что это путь к примирению, и что необходимо просить прощения за насилие во время вторжения, в данном случае - конкисты», - сказал Лопес Обрадор..Темы: Политика