Президент Эквадора призвал Ассанжа не вмешиваться в каталонский кризис

Президент Эквадора Ленин Морено призвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не вмешиваться в ход каталонского кризиса. Ассанж, который вот уже пять лет живет в эквадорском посольстве в Лондоне, разозлил Мадрид своими сообщениями в Twitter в поддержку движения за независимость Каталонии и обвинениями центрального правительства в репрессиях.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что власти заметили в каталонском процессе признаки "вмешательства и манипулирования" со стороны Ассанжа. Они появились после того, как основатель WikiLeaks встретился с одним из важнейших представителей сепаратистского движения.

"Мы никоим образом не хотим вмешиваться в каталонскую ситуацию. Мы надеемся, что проблема будет решена как можно скорее в интересах всех испанцев", - отметил Морено в ходе интервью изданию El País. "Мы напомнили господину Ассанжу, что у него нет причин вмешиваться в политику Эквадора, так как его статус не допускает этого. Это касается и дружественных нам наций. У него нет прав так поступать, и он дал определенные обязательства в этом смысле", - подчеркнул глава латиноамериканского государства. Кроме того, недавно представители министерства иностранных дел Эквадора рассказали, что предостерегли Ассанжа от заявлений, "которые могут повлиять на международные отношения" страны с Испанией и другими нациями.

В настоящее время Морено находится в Испании с официальным визитом. В воскресенье он встретился в Мадриде с эквадорскими иммигрантами, а в понедельник его ждут беседы с королем Фелипе VI и премьер-министром Мариано Рахоем.

Ассанж живет в эквадорском посольстве в Лондоне с июня 2012 года, где он запросил убежище во избежание экстрадиции в Швецию, суд которой выдвинул ему обвинения в изнасиловании. Несмотря на то, что в мае следствие было прекращено, Ассанжу по-прежнему грозит арест, на который британская сторона еще пять лет назад выдала соответствующий ордер. Самый известный разоблачитель современности опасается экстрадиции в США и суда по делу о публикации секретных военных и дипломатических документов в 2010 году.