Пресс-секретарь Рахоя «послала» протестующих пенсионеров

Государственного секретаря по вопросам коммуникаций Испании Кармен Мартинес Кастро обвиняют в оскорблении протестующих пенсионеров.
В Cети распространилась запись, на которой Кастро в нецензурных выражениях отзывается о манифестантах. Запись включает момент, когда госсекретарь говорит своему соратнику из Народной партии, что «хотела бы показать им палец и послать».
Речь идёт о пенсионерах, которые в последние недели проводят демонстрации по всей Испании с требованиями повысить выплаты. Так, они вышли на акцию протеста в субботу в Аликанте, куда прибыл на встречу премьер-министр Испании Мариано Рахой.
На фоне этих комментариев Кастро, которая занимает пост госсекретаря по коммуникациям с 2011 года, может столкнуться с давлением и призывами отправиться в отставку.
Сама Кастро заявила, что это была шутка.Темы: Политика Рахой Мариано