Пресс-секретарь Рахоя «послала» протестующих пенсионеров

В Cети распространилась запись, на которой Кастро в нецензурных выражениях отзывается о манифестантах. Запись включает момент, когда госсекретарь говорит своему соратнику из Народной партии, что «хотела бы показать им палец и послать».

Речь идёт о пенсионерах, которые в последние недели проводят демонстрации по всей Испании с требованиями повысить выплаты. Так, они вышли на акцию протеста в субботу в Аликанте, куда прибыл на встречу премьер-министр Испании Мариано Рахой.

На фоне этих комментариев Кастро, которая занимает пост госсекретаря по коммуникациям с 2011 года, может столкнуться с давлением и призывами отправиться в отставку.

Сама Кастро заявила, что это была шутка.