Премьер Испании отменил визит в Эстонию из-за каталонского референдума

На фоне грядущего референдума о независимости Каталонии, председатель испанского правительства Мариано Рахой отменил запланированную поездку в Таллин, где в пятницу состоится саммит ЕС, в котором примут участие лидеры европейских стран.

Несмотря на то, что Верховный суд Испании признал проведение референдума вне закона, Рахой предпочёл остаться в стране, чтобы иметь возможность непосредственно контролировать ситуацию из Мадрида и, при необходимости, принять незамедлительные меры.

Кроме того, как сообщает издание 20 minutos, испанский премьер-министр столкнулся с трудностями в принятии государственного бюджета. В связи с ситуацией в Каталонии Националистическая партия Валенсии отказалась от поддержки проекта бюджета, что поставило его принятие под вопрос. Рахою, таким образом, на этой неделе предстоит повторно обсудить бюджетные вопросы с кабинетом министров.