Премьер Испании напомнил о невозможности проведения референдума в Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал готовящийся в Каталонии референдум о независимости "ошибкой" и в очередной раз подчеркнул, что не допустит его проведения. "Мы уже говорили вам, что вы совершаете ошибку, и вы вынудите нас сделать то, чего мы делать не хотим", - цитируют информационные агентства Испании слова премьера, прозвучавшие в ходе внеочередного собрания каталонского крыла Народной партии (PP) в Барселоне. Испанский лидер посетил Каталонию впервые после того, как Конституционный суд запретил проведение референдума, а власти страны решили взять под контроль счета каталонского правительства, взяв на себя оплату базовых услуг.

Премьер-министр, в минувшую пятницу получивший от главы каталонской власти Карлеса Пучдемона письмо с предложением обсудить условия референдума, настоял на том, что он не может ни допустить подобного голосования, ни вести переговоры по этому поводу. "Я не могу распоряжаться национальным суверенитетом. Суть Испании определяют ее граждане", - подчеркнул Рахой. "Я говорю это с полной ясностью и твердостью. Референдума не будет", - предупредил Пучдемона премьер.

"Чем позже вы пересмотрите свое решение, тем больше вреда это причинит всем каталонцам и испанцам вместе взятым. Не надо недооценивать силу испанской демократии. Нельзя просто так ликвидировать существующий закон", - обратился Рахой к представителям регионального правительства. "Вы совершаете ошибку, и в итоге вынудите нас сделать то, чего мы делать не хотим", - заявил премьер-министр, не уточняя, идет ли речь о 155 статье Конституции, которая допускает лишение автономий подобного статуса.

Рахой также упомянул ряд мер, принятых Советом министров на фоне отказа правительства Каталонии еженедельно предоставлять финансовую отчетность с целью предотвращения трат государственных средств на референдум. Он подчеркнул, что, если закон не начнет соблюдаться в течение 48 часов с момента оглашения соответствующего требования в минувшую пятницу, то платежи возьмет на себя правительство Испании.

"Правительство и впредь будет руководствоваться защитой интересов граждан, закона, действующих нормативов и государственных служб, потому что это наша обязанность. Ни одна страна в мире не допустила бы ситуации, подобной той, что планируют в Каталонии", - подчеркнул Рахой. Он призвал население страны к спокойствию и обратился к мэрам, советникам, журналистам, госслужащим, сотрудникам служб безопасности и членам оппозиционных партий, на которых в настоящий момент может оказываться давление: "Мы с вами. Нас много, мы в большинстве. Испанская демократия мощна, и она не примет вызовов, подобных тому, что пытаются бросить нам сейчас", - подчеркнул Рахой.

Политик также отметил, что всегда выступал в пользу диалога, однако правительство Каталонии было готово вести его только в случае одобрения референдума. Он упрекнул Пучдемона в "очень своеобразном представлении о переговорах" и отметил, что их невозможно вести на основе выдвинутых правительству требований так или иначе одобрить проведение голосования.

В свою очередь, присутствовавший на встрече глава каталонского крыла PP Шавьер Гарсия Альбиоль предупредил, что "те, кто делает ставку против Испании, в конце концов останутся в проигрыше".