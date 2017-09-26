Премьер Испании Мариано Рахой прилетел в США

Рахой и Трамп обсудят возможности развития двустороннего сотрудничества в политической и экономической сфере, а также в области торговли и безопасности. Кроме того лидеры двух стран затронут международные вопросы, в том числе ядерную программу КНДР, межинституциональный кризис в Венесуэле и борьбу с терроризмом.

По информации агентства Europa Press, программа визита Рахоя не предполагает каких-либо других встреч, кроме встречи с американским президентом. Уже в среду испанский премьер-министр вернётся в Мадрид.

Рахой уже посещал Белый дом во время своего официального визита в январе 2014 года во время президентства Барака Обамы. С Трампом глава испанского правительства в последний раз общался по телефону в августе, после теракта в Каталонии, когда американский лидер выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Также главы двух стран встречались в ходе международных встреч на высшем уровне: на саммите НАТО в мае и на саммите G20 в июле.