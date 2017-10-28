Правительство Испании отправило в отставку главу каталонской полиции

Правительство Испании освободило главу Автономной полиции Каталонии Жозепа Луиса Траперо от занимаемой должности, сообщают информационные агентства страны. От своих обязанностей он был отстранен в субботу утром после публикации в Официальном государственном бюллетене (BOE) соответствующего решения, вынесенного на основании приказа Министерства внутренних дел. Функции Траперо временно возьмет на себя глава МВД Хуан Игнасио Сойдо.

Данная инициатива не была включена в пакет мер, озвученных в минувшую пятницу премьер-министром Мариано Рахоем, в отличие от планов по снятию с должностей регионального советника по вопросам внутренних дел и еще двух руководителей более низкого ранга. В частности, речь идет о генеральном секретаре департамента МВД в Женералитате Сесаре Пуче и генеральном директоре Автономной полиции Каталонии Пере Солере. Эти увольнения были освещены в опубликованных в субботу декретах.

В минувшую пятницу источники в правительстве говорили, что решение о снятии Траперо еще не было принято, но вместе с тем не скрывали и его неизбежности. Опубликованный сегодня приказ содержит отметку о том, что данная отставка была осуществлена в рамках 155-й статьи Конституции.