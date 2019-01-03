Правительство Испании оценило полёт Санчеса на самолёте Falcon в 283 евро

Санчес отправился в Кастельон в июле вместе с супругой Бегоньей Гомес, чтобы посетить международный музыкальный фестиваль FIB в Беникассиме.

Официальный запрос о поездке направил один из валенсийских депутатов Народной Партии Луис Салом. До этого в августе агентство Servimedia также обращалось в администрацию за получением этой информации, в соответствии с Законом о прозрачности, однако позже оно сообщило, что Санчес классифицировал данные о поездке как секретные. Тем не менее, Совет по прозрачности и эффективному госуправлению постановил, что эти сведения не относятся к секретным, и обязал главу правительства обнародовать их.

28 декабря был опубликован официальный ответ за подписью заместителя секретаря администрации Марии Хильды Хименес, в котором сумма в 283 евро, в соответствии с требованиями Совета, была указана как «приблизительная, без разбивки по позициям».

Депутат, получив ответ, заявил, что эта цифра не может соответствовать действительности. По оценкам Servimedia, расходы на одно лишь топливо для самолёта Falcon 900B для поездки из Мадрида в Кастельон и обратно превышают 5 тысяч евро.