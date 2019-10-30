Посол: Россия заинтересована в единой и сильной Испании

Посол РФ в Испании Юрий Корчагин посетил во вторник Балеарские острова, где принял участие в экономической конференции Cercle Financer de Balears. В беседе с местными СМИ посол прокомментировал ситуацию в Каталонии, где уголовное преследование местных политиков, выступающих за независимость региона, вызвало череду акций протеста.
«Ситуация в Каталонии - внутреннее дело Испании», - подчеркнул Корчагин. Он добавил, что Россия всегда придерживалась такой позиции: «Испания сама должна решить свои внутренние проблемы, сохранив территориальную целостность и выйдя с победой из кризиса».
«Мы поддерживаем единую, целостную, сильную Испанию в составе ЕС», - завил посол.Темы: Политика Юрий Корчагин