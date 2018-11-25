Половина европейцев считают, что Каталония не отделится от Испании

46% жителей Европейского Союза считает каталонское сепаратистское движение «серьёзной проблемой». Тем не менее, 49% европейцев, опрошенных в ходе исследования Королевского института Elcano, не верят в то, что Каталония обретёт независимость в ближайшие 10 лет.

С другой стороны, «Барометр имиджа Испании» показал, что 29% полагают, что Каталония всё же отделится от Испании и станет самостоятельным государством.

В опросе приняли участие почти 3,8 тысяч жителей Бельгии, Германии, Соединённого Королевства, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции и Португалии. В целом, Испания получила высокие оценки, несмотря на политическую ситуацию в Каталонии, и заняла третье место по имиджу среди европейских стран. 65% европейцев заявили, что их отношение к Испании не изменилось из-за каталонских событий, 12% поменяли своё отношение в худшую сторону, а 6% – в лучшую.

На вопрос о предпочтениях каталонцев, 37% респондентов ответили, что большинство из них стремится к независимости, 12% считают, что большинство хочет остаться в составе Испании, а 32% уверены, что жители Каталонии разделены поровну на два лагеря.

Кроме того, исследование показало, что лучше всего к Испании относятся в Португалии и Польше. Жители этих двух стран дали самые высокие оценки имиджу страны и в наименьшей степени верят в отделение Каталонии.