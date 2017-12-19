Политик: Пучдемон боится премьер-министра Испании

Кандидат от Народной партии (PP) на грядущих каталонских выборах Шавьер Гарсия Альбиоль отметил, что председатель правительства Мариано Рахой "вынудил Пучдемона уехать за тысячу километров от Каталонии", имея в виду побег бывшего главы региональной власти в Бельгию. Как сообщают информационные агентства Испании, в ходе превыборного мероприятия, прошедшего в зале Teatre Auditori в Салоу (Таррагона), Альбиоль заверил, что экс-председатель Женералитата и глава партийного списка JuntsxCat Карлес Пучдемон "боится премьер-министра".

Альбиоль положительно оценил применение 155-й статьи Конституции, отправившей в отставку прежнее правительство и установившей в регионе прямое управление. Он призвал избирателей голосовать за PP, чтобы "навсегда опустить занавес сепаратизма" и сделать его частью истории. Кандидат также заверил, что Рахой – главый актив партии, так как его решение о применении вышеупомянутой статьи обеспечило наступление "момента максимального за последние годы спокойствия, уверенности и умиротворения", а также более оптимистичный взгляд в будущее. По его словам, 155 статья "позволила каталонцам остаться испанцами".

Претендент на пост главы правительства региона также отметил, что грядущие выборы освещаются не только в Каталонии, но и далеко за ее пределами. "На карту поставлены социальная стабильность, трудоустройство и будущее людей, поэтому эти выборы так важны", - подчеркнул Альбиоль. Он также отметил, что "Рахой олицетворяет собой демократию, а Пучдемон – фанатизм". Политик подчеркнул, что лица, проигнорировавшие нормы правового государства, должны понести ответственность за свои поступки.

В свою очередь, кандидат от PP в Таррагоне Алехандро Фернандес также призвал население голосовать за свою партию с целью "восстановления комфортного соседства" в Каталонии после раскола, вызванного движением за независимость. "Мы – гарантия исправления текущего положения. Мы специалисты по разрешению сложных ситуаций", - заявил Фернандес.