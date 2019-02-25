Племянник короля Испании замечен на антиправительственных манифестациях

Племянник короля Фелипе VI Хуан Фройлан де Тодос лос Сантос Маричалар и Бурбон принял участие в манифестациях в поддержку единства Испании и проведения выборов. Он старался прикрывать лицо, но всё же был замечен журналистами в компании своих друзей.

Акция прошла 10 февраля на площади Колумба в Мадриде. На ней присутствовали представители Народной партии, Ciudadanos и Vox, которые критиковали политику действующего правительства и требовали назначить всеобщие выборы.

Как сообщает La Otra Crónica, сын инфанты Элены был замечен у дверей Колледжа международных исследований. На нём была зелёная куртка, джинсы и кепка, а в руках он держал флаг Испании. Также издание отмечает, что группа молодых людей выкрикивала популярные на манифестации лозунги: «Санчес, уходи» и «Пучдемона – в тюрьму».

В королевском дворце заверили, что Фройлан не предупреждал заранее о своём намерении участвовать в протестах.