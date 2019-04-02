Пхеньян назвал терактом нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде

Министерство иностранных дел КНДР квалифицировало как террористичский акт нападение на своё посольство в Мадриде, которое произошло 22 февраля.
Пхеньян потребовал от Испании провести тщательное расследование и установить виновных. Кроме того, в своём заявлении МИД напоминает, что в СМИ в качестве одной из версий упоминалась возможная причастность ФБР к данному инциденту.
Как сообщала noticia.ru, Мадрид выдал ордер на арест подозреваемых в нападении. В нападении участвовали 10 человек. Они связали сотрудников консульства и избили их, похитили компьютеры и флешки, после чего скрылись на посольских машинах. Один из подозреваемых - гражданин США корейского происхождения.Темы: Политика