Первый испанский астронавт назначен министром науки

Педро Дуке, первый испанец, отправившийся в космос, получил пост министра в новом кабинете правительства Испании. В его компетенцию будут входить вопросы науки, инноваций и университетов.

Дуке окончил Мадридский политехнический университет в 1986 и шесть лет спустя прошёл отбор на участие в программе Европейского космического агентства. Впервые он полетел в космос в 1998 году, в рамках 9-дневной космической миссии на борту шаттла Discovery. В 2003 году Дуке совершил второй полёт в космос в составе экипажа МКС.

В последние годы астронавт занялся политикой, выступал с критикой псевдонаучных практик, а также упрекал правительство Мариано Рахоя в урезании бюджета на научные исследования.