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          Новости Испании » Новости » Политика » Педро Санчес вновь возглавил социалистическую партию PSOE

          Педро Санчес вновь возглавил социалистическую партию PSOE

          10:37 23.05.2017

          Спустя восемь месяцев после своей отставки Педро Санчес одержал победу в праймериз социалистической партии PSOE, сообщают испанские СМИ. Санчес стал лидером по числу отданных голосов во всех регионах за исключением Андалусии и Страны Басков, где его обогнали Сусана Диас и Патчи Лопес.

          На момент, когда подсчитанными оказались 99,23% голосов, Санчес набрал 50,21%, Диас – 39,94%, а Лопес – 9,85%. По словам пресс-секретаря управляющего комитета партии Марио Хименеса, прошедшие выборы ознаменовались исторически высокой явкой на уровне 80,3%. Узнав о результатах голосования, спикер парламента Антонио Эрнандо немедленно подал в отставку, сообщив о своем решении председателю вышеупомянтого комитета Хавьеру Фернандесу. 

          Из 150 000 проголосовавших членов партии 74 223 человека сделали выбор в пользу Санчеса, 59 041 – в пользу Диас, а Лопеса поддержал 14 571 человек. Последний одержал победу в родной Стране Басков, набрав 52% голосов. 

          Вновь избранный лидер обогнал свою соперницу в 16 из 17 автономных сообществ, из которых одержал уверенную победу в 11 – Каталонии, Валенсии, на Балеарах, в Кантабрии, Наварре, Галисии, Риохе, Астурии, Кастилии и Леоне и на Канарах, а также в Сеуте и Мелилье. В Мадриде он также занял первое место с 49,49% голосов, в то время как Диас заняла второе с 31,76%, а Лопес стал третьим, набрав 18,75%.

          После известия о своей победе Санчес выступил перед членами партии с первой речью, в которой пообещал им воплотить в реальность концепцию «единой PSOE, которой боится Мариано Рахой». По его словам, этот проект должен сделать объединение «главной левой партией страны». В аналогичном ключе высказалась и Сусана Диас, пообещавшая «подставить плечо» и помочь партии «во всем, что может ей понадобиться». Патчи Лопес, в свою очередь, пожелал новому генеральному секретарю удачи и отметил, что его соратникам предстоит «совместная работа во главе с Санчесом по возвращению PSOE». 

          Темы: Политика

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