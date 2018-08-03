Педро Санчес уходит в отпуск

Консервативная Народная партия и центристы из Ciudadanos продолжают критиковать премьер-министра за его поведение. В частности поводом для очередной волны критики стало использование официального самолёта Falcon 900 ВВС Испании для поездки в Кастельон-де-ла-Плана, где политик посетил музыкальный фестиваль. Полёт туда-обратно обошёлся, по оценкам, в 33 600 евро.

Санчес уже планирует следующий отпуск. Как сообщает El Mundo, со ссылкой на источники во дворце Монклоа, политик возьмёт несколько выходных в августе. Точные даты не называются, но вероятнее всего, отпуск последует за заседанием Совета Министров, назначенным на 3 августа, и завершится до 24 числа, когда председатель правительства вновь должен встретится со своим кабинетом. При этом источники отмечают, что у премьер-министра есть полное право на летний отпуск и он продлится разумный срок.

Испанские СМИ полагают, что Санчес может отправиться в Мохакар (Альмерия), где у него есть собственный дом, или в официальную правительственную резиденцию дворец Марисмильяс, расположенный в Национальном парке Доньяна в Уэльве. В предыдущие годы, политик был замечен во время отпуска на Тенерифе, в Чиклане (Кадис), на Ибице и в Риохе.