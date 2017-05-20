Партия Podemos объявит вотум недоверия правительству Рахоя

Парламентская группа Унидос Подемос (Unidos Podemos) 19 мая представит вотум недоверия против правительства Мариано Рахоя с главой Podemos Пабло Иглесиасом в качестве альтернативного кандидата на пост премьер-министра страны.

Депутаты альянса Унидос Подемос во главе с Пабло Иглесиасом совместно с их каталонским подразделением и коалицией Объединенных левых (Izquierda Unida) 19 мая подадут заявку в нижнюю палату парламента Испании о недоверии премьер-министру страны.

Ранее Подемос предупреждали, что не собираются дожидаться окончания праймериз Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), до завершения которых осталось два дня, так как считают, что ни один внутренний процесс не может стать «оправданием» в «демократической чрезвычайной ситуации», вызванной чередой коррупционных скандалов, коснувшихся правящей Народной партии Испании.

Источник: REGNUM