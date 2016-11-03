Парламент отказался от расследования участия Испании в войне в Ираке

Народная партия и Ciudadanos большинством голосов заблокировали инициативу о расследовании участия Испании в войне в Ираке.

Испания, управляемая правительством Аснара, поддержала военные действия США и союзников в Ираке. Теперь испанские социалисты и националисты потребовали тщательно расследовать все аспекты этого сотрудничества и оценить военную, политическую и экономическую роль Испании в этой войне.

Однако в ходе голосования депутаты от правящей Народной партии, а также партии Ciudadanos заблокировали инициативу.

Особенно резко прокомментировали результаты голосования в партии Podemos. Ее представитель Мигель Анхель Бустаманте назвал военный конфликт в Ираке “империалистическим”, развязанным в одной лишь целью – завладеть природными ресурсами региона. “Это как если бы нацисты не понесли ответственности потому, что немцы так проголосовали”, - заявил он.