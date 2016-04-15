Панамские офшоры привели испанского министра к отставке

Министр промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа в пятницу, 15 апреля, добровольно ушел в отставку. Это произошло после того, как его имя было упомянуто в документах, разоблачавших высокопоставленных чиновников, связанных с панамскими офшорами.

В заявлении о своем отречении Сориа подчеркнул, что его отставка стала следствием «череды ошибок» и «недостатка информации о том, что было совершено более 20 лет назад». Ранее стало известно, что Сориа в 1992 году руководил компанией, которая была открыта панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Эта контора известна тем, что помогает регистрировать офшорные компании.

Он с сожалением признал, что эта ситуация серьезно навредила испанскому правительству и Народной партии, которую Сориа представлял.

Бывший министр добавил, что у него уже состоялся разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахоем, которому он заявил о своем «бесповоротном решении» покинуть пост.

Сориа также отказывается от всех должностей в Народной партии и вообще уходит из политики. «Политика – сфера деятельности, где постоянно надо быть примером и выполнять педагогическую функцию. Когда это не удается, нужно нести ответственность», - объяснил Сориа.

Сориа состоит в рядах Народной партии с 1999 года. До министерской службы он занимал пост градоначальника в Лас Пальмас де Гран Канария. Позже ему пришлось пройти через серию неприятных судебных разбирательств, связанных с коррупцией в городских органах самоуправления. Обвинения во взяточничестве, промышленном шпионаже, фальсификациях выдвигались против него одно за другим. Но Сориа активно защищался, выдвигал встречные иски и в результате дела закрывались. В конце 2011 года он занял кресло министра во вновь сформированном правительстве во главе с Рахоем.