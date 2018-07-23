Соперница Касадо Сорайя Саенс де Сантамария, которая делала ставку на свой опыт в политике, заявила в беседе с журналистами, что признала своё поражение ещё до объявления официальных результатов голосования, в котором приняли участие 3082 делегата от партии.

Считается, что избрание Касадо будет означать для партии правый поворот. Во время каталонского кризиса политик занял жёсткую позицию, призывая к применению более строгого наказания к организаторам незаконного референдума о независимости региона. Касадо также выступает против декриминализации эвтаназии, которая продвигается новым социалистическим правительством Испании, и поддерживает снижение налогов на доходы, в том числе для корпораций.