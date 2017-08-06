Опрос показал растущую среди испанцев популярность социалистической партии

В пятницу, 4 августа, Центр социологических исследований обнародовал новые результаты опроса избирателей, который стал первым после повторного избрания Педро Санчеса на пост генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии.

Социалисты укрепили свои позиции в качестве второй политической силы в стране с результатом в 24,9% голосов, обогнав партию Podemos, которую поддержали 20,3% опрошенных.

В свою очередь рейтинг Народной партии (НП) снизился. Она набрала наименьшее количество голосов со времён прошлых выборов. В то же время, НП по-прежнему лидирует, и, если бы выборы проходили сегодня, партия победила бы на них, набрав 28,8% голосов, что почти на три пункта меньше по сравнению с апрельскими результатами.

Результат партии Ciudadanos практически не изменился, она получила 14,5% голосов респондентов.