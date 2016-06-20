Обама встретится с испанской оппозицией

Во время визита в Испанию, который намечен на июль, президент США Барак Обама планирует встретиться не только с исполняющим обязанности премьера Мариано Рахоем, но и с лидерами оппозиционных партий. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на Белый дом.

В частности, побеседовать с американским президентом смогут лидер социалистов Педро Санчес, лидер партии Podemos (“Мы можем”) Пабло Иглесиас и лидер партии «Граждане» Альберто Ривера.

Как ранее сообщала noticia.ru, с 7 по 11 июля президент США Барак Обама совершит поездку по Европе, в рамках которой посетит и Испанию. 9 июля король Испании и исполняющая обязанности вице-председателя правительства Сорайя Саенс де Сантамария встретят Обаму в Севилье, куда он прилетит из Варшавы. 10 июля король даст обед, который может пройти в севильском Алькасаре. После этого Обама отправится на военно-морскую базу НАТО в Роте, где он встретится с семьями американских солдат, служащих в Андалусии. После этого президент США уедет в Мадрид, где он разместится в резиденции посла Джеймса Костоса, как это делали его предшественники во время визитов в Испанию. На понедельник, 11 июля, запланирована наиболее официальная часть визита, включающая в себя встречу во дворце Монклоа с Мариано Рахоем.