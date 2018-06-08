Новое испанское правительство пересмотрит трудовую реформу

Магдалена Валерио заменит Фатиму Баньес на посту министра труда Испании. После того как председатель испанского правительства Педро Санчес объявил о составе нового кабинета, Валерио анонсировала свои первые шаги в качестве министра.

В ответ на призывы профсоюзов упразднить меры, принятые Народной партией, Валерио заявила, что реформа труда будет пересмотрена. Она отметила, что преобразования, к которым прибегло предыдущее правительство, стали «губительными для многих аспектов рынка труда» и привели к росту числа временных контрактов, снижению зарплат, проблемам в пенсионной системе и бюджете системы социального обеспечения. Новый министр также отметила, что пересмотр реформы предусмотрен программой Социалистической рабочей партии Испании, и заверила, что существует возможность повысить пенсии и зарплаты и увеличить количество рабочих мест.

Она подчеркнула, что первоочередной целью в сфере труда является «вернуть дух Толедского пакта», чтобы у граждан было доверие к системе.

Валерио также пообещала привести в порядок вопросы временного трудоустройства и взять под контроль теневую предпринимательскую деятельность.